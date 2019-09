Autobus contro vettura in corso Lecce, quattro feriti: traffico in tilt [FOTO]

Incidente all'angolo con via Fabrizi tra un mezzo della linea 13 e una Fiat Punto: codice verde per la conducente della macchina e tre passeggeri del pullman

Incidente in mattinata in corso Lecce, all’angolo con via Fabrizi. Un autobus della linea 13 del Gtt si è scontrato con una Fiat Punto. Nell’urto sono rimaste ferite quattro persone, la conducente della vettura e tre passeggeri del pullman. La Punto proveniva da corso Lecce, l’autobus da via Fabrizi. Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali Martini e Maria Vittoria, in codice verde: le loro condizioni non sono gravi e non destano particolari preoccupazioni.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico che è rimasto paralizzato a lungo. L’incidente, infatti, è avvenuto proprio al centro dell’incrocio e i mezzi non sono stati spostati fino al completamento dei rilievi da parte della polizia locale.

A quanto risulta, a provocare l’incidente sarebbe stato il mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due mezzi. A causa di lavori di sistemazione dei binari, in questo periodo la linea 13 è gestita attraverso autobus e non con i tram, come di consueto.