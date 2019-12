AUTOFRANCIA- AUTOFRANCIA, DA PIÙ DI 50 ANNI AMICA DEI TORINESI

Dici Autofrancia e pensi subito alla storia dell’automobile. Dal 1965 infatti la concessionaria di corso Francia rappresenta un punto di riferimento essenziale per l’acquisto di qualsiasi tipo di vettura, usata o nuova. La vendita del nuovo spazia tra tutti i marchi sono quelli del gruppo FCA: Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep. Nell’usato c’è ampia scelta, ma soprattutto ogni vettura è garantita dalla massima qualità e dalla preparazione di ben nove consulenti alla vendita, professilonali e affabili al tempo stesso.

Autofrancia, aperto tutto l’anno anche di domenica, è un concessionario completo in cui oltre a tantissime autovetture, per qualsiasi necessità e uso, propone anche tante offerte. Vediamole nel dettaglio: fino a 3.000 euro di sconto rottamazione per il ritiro della vostra auto sull’acquisto di una vettura aziendale, km zero o d’occasione. E ancora, super valutazione del vostro usato. Finanziamento anticipo zero fino a 96 mesi con “Pack sicurezza Autofrancia“ compreso nella rata che comprende furto, incendio, atti vandalici, cristalli, eventi naturali, eventi socio politici, infortunio conducente, mini kasko, 5 anni di garanzia, 5 anni di controlli compresi. Navigatore satellitare compreso nel prezzo. E una volta completato l’acquisto, Autofrancia continua a seguivi poiché possiede un’autofficina completa, in via De Sanctis 15 in grado di garantire tutta l’assistenza necessaria, con tutti i software di ultima generazione. Inoltre c’è la possibilità di noleggio a lungo termine su ogni tipo di vettura e per qualsiasi necessità.

Autofrancia, corso Francia 341 Torino 011.4030361.

Orario: 9-12.30; 15-19.30, domenica e festivi 10-12.30; 15-19,

www.fiatautofranciatorino.com