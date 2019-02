Autolavaggio a mano San Mauro – Auto sempre pulita e igienizzata

L’auto pulita e igienizzata attraverso la garanzia di chi svolge questa operazione rigorosamente a mano e, quindi, riesce a prendersi cura anche dei minimi dettagli (auto piccole 10 euro, medie 12, grandi 15). Un servizio di altissimo livello che si ottiene presso l’Autolavaggio a mano San Mauro, in via Luigi Santagata a Torino, nel quartiere Bertolla, un vero punto di riferimento per la pulizia completa del proprio veicolo. Lo staff si occupa del lavaggio della carrozzeria e della sanificazione degli interni, anche di camper, moto, furgoni e fuoristrada. Per i clienti affezionati c’è una grande opportunità, infine, la tessera fedeltà che offre un lavaggio in omaggio ogni dieci.

Indirizzo: via Luigi Santagata 27, Torino

Telefono: 331.2740163

Orario: 8-19; domenica 8-12,30

Sito: www.autolavaggioamanosanmauro.it