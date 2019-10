Automobili e trasporti affondano l’economia. In 3 mesi perso il 48%

In totale, la produzione è diminuita dello 0,8%. Resistono solo l’alimentare e la componentistica

L’ANALISI. Quarto trimestre negativo per Unioncamere

La fotografia resta quella di un Piemonte «in affanno», per cui parlare di «stagnazione» sarebbe eufemistico, specie guardando alla contrazione del comparto manufatturiero e in particolare dell’automotive, che ha segnato una flessione negativa nella produzione del 48,1% tra aprile e giugno scorsi. Per il quarto trimestre consecutivo l’economia della nostra regione registra l’ennesima battuta d’arresto e di una «intensità superiore» rispetto ai mesi precedenti, con la produzione industriale che registra, ancora una volta, una variazione tendenziale negativa dello 0,8%. Un dato che arriva fino all’1,8% se si limita l’orizzonte alla sola Torino, penultima tra le province appena prima di Biella, dove la contrazione è stata del 4%.

