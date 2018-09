Automobilista folle: ingrana la retromarcia e travolge lo scooter

Come se non bastasse, il conducente scende dalla vettura e "affronta" il centauro

Alta tensione nel cortile di un palazzo. Un uomo, al volante della sua vettura, incrocia un ragazzo che procede in sella allo scooter. I due vengono praticamente a contatto e solo per un pelo lo scooterista non viene sbalzato per aria. Il giovane si ferma, sorpreso per l’accaduto, ma alle sue spalle l’automobilista, evidentemente convinto di avere ragione, ingrana la retromarcia e lo travolge. Infine scende anche dall’auto e lo affronta per dirgliene quattro…