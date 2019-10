Automobilista ubriaco fugge al posto di blocco: inseguito, bloccato e denunciato

Controlli dei carabinieri nel week-end: arrestato un ricercato di Borgone per rapina, in 7 nei guai per possesso di patenti false e guida in stato di ebbrezza

Sette persone denunciate, a vario titolo, per possesso di patenti false, coltelli, guida in stato di ebbrezza e fuga a un posto di blocco. E un ricercato finito in manette per rapina. Questo il bilancio di una vasta operazione di controllo eseguita, nello scorso week-end, dai carabinieri della Compagnia di Susa, sulle strade (e nelle zone più isolate) in entrata ed in uscita dalla Valle, in particolare a ridosso della stazione ferroviaria di Susa.

ARRESTATO, ERA RICERCATO PER RAPINA

Nel corso delle operazioni, un uomo, residente a Borgone, è stato intercettato e arrestato: le forze dell’ordine hanno, infatti, scoperto che era destinatario di un ordine di cattura perché avrebbe dovuto scontare due anni di carcere in seguito ad una condanna per rapina. Un altro uomo, un cittadino romeno che se ne andava a zonzo con tre coltelli e un tirapugni in tasca, ed altri due stranieri in possesso di patenti false, sono stati invece denunciati.

FUGGE AL POSTO DI BLOCCO: DENUNCIATO

Ancora, mentre i carabinieri di Susa pattugliavano le strade della Valle, si sono imbattuti in quattro automobilisti che, sottoposti a controlli, sono poi risultati in stato di ebbrezza. Uno di loro, in particolare, ha tentato di “evitare” il posto di blocco sulla Statale, a Chiusa San Michele, dandosi alla fuga: è stato inseguito e fermato al termine di un breve inseguimento. Anche per lui, come per gli altri tre “pizzicati” ubriachi al volante, è scattata la denuncia.