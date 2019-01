Autoricambi Auto San Paolo Export – Tutto ciò che serve alla tua auto

Si tratta di un’ampia attività consolidatasi nel tempo e specializzata nel fornire ricambi originali e di concorrenza per tutte le auto, sia italiane sia straniere. Da Autoricambi Auto San Paolo Export, a Torino in Corso Unione Sovietica 341 a Mirafiori Sud, si possono trovare in particolare ricambi originali Fiat, Alfa Romeo, Lancia e molto altro. Nato nel 2003, il negozio è gestito da due anni da Jabri Mohamed, di origine tunisina, ma niente paura, sa parlare benissimo anche il piemontese… Sono proprio lui e la sua disponibilità il fiore all’occhiello di questo esercizio.

In vendita ci sono pure oli, motori, frizioni «da me si trova tutto», una vera boutique delle automobile.

«Io sono sempre a completa disposizione del cliente, per poter soddisfare ogni tipo di richiesta con la competenza e l’esperienza di chi ci mette passione nella propria attività. Celerità e cortesia sono tipiche di un’azienda gestita da una sola persona. Amo il mio lavoro e mi concentro su di esso».

I prezzi sono molto bassi rispetto al resto di Italia e ai listini ufficiali, provare per credere. Tornerete di sicuro. «Preferisco prendere poco, ma sempre» chiude Jabri Mohamed.

Indirizzo: corso Unione Sovietica 341, Torino

Telefono: 328.0224142

Orario: 7-19 (chiuso sabato pomeriggio e domenica)