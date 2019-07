AUTORIPARAZIONI DUPRE’-DALLA MECCANICA AGLI PNEUMATICI PER UN’AUTOMOBILE SEMPRE A POSTO

Anche se ormai si pensa solo a mettere in valigia bikini e creme solari, non bisogna dimenticare la propria automobile, la quale ha sempre bisogno delle “attenzioni” migliori. Come quelle che sa offrire Autoriparazioni Duprè, via Monte Rosa 121 a Barriera di Milano, dove il giovane staff, preparato e cortese, offre il servizio dedicato a qualsiasi tipo di veicolo. In queste ultime settimane, in particolare, è importante pensare all’igienizzazione dell’abitacolo, pulizia e ricarica dell’aria condizionata, che da Dupré costa a partire da 69 euro. E ancora la revisione delle bombole Gpl che dovrebbe avvenire ogni dieci anni. Infine, check up generale in vista delle partenze per le vacanze in omaggio con uno dei servizi. L’attività sarà chiusa dal 10 agosto al 25, giusto il tempo di festeggiare il ferragosto. Nata nel 1993, ad oggi lo staff è, inoltre, in grado di svolgere tutti gli interventi di meccanica completa e su ogni marca automobilistica, cambio gomme e cura delle parti elettriche. Il tutto attraverso il giusto rapporto qualità-prezzo e, quindi, preventivi seri e onesti.

Autoriparazioni Duprè, via Monte Rosa 121, Torino; 011.202805;

Orario 8-12,30; 14-19; sabato 8-12 (chiuso la domenica).

Facebook: Autoriparazioni Duprè.