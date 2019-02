Il primo pensiero che balza alla mente quando si tratta di dovere riparare la propria automobile è legato, senza dubbio, alla spesa da affrontare. E’ fondamentale, quindi, rivolgersi ai giusti professionisti, preparati e onesti. Come il giovane staff dell’Autoriparazioni Duprè di via Monte Rosa 121 a Torino, Barriera di Milano, composta da personale altamente qualificato e che, soprattutto, svolge il proprio mestiere puntando sui giusti preventivi e su una resa perfetta. Nata nel 1993, ad oggi lo staff è in grado di svolgere tutti gli interventi di meccanica completa e su ogni marca automobilistica, cambio gomme e cura delle parti elettriche.

«Siamo completi e all’avanguardia – spiegano – e inoltre possiamo anche fare i tagliandi alle auto ancora in garanzia».

Servizi all’avanguardia anche per automobili di ultima generazione e per mezzi commerciali perché dietro il mestiere dell’Autoriparazioni Duprè ci sono continui corsi di aggiornamento. «Li seguiamo una volta a settimana tutto l’anno, ogni mercoledì sera dalle 20 a mezzanotte». Imparare per insegnare, alla Duprè, infatti, sono tanti i giovanissimi futuri meccanici che si alternano nei loro stage.

Indirizzo: via Monte Rosa 121, Torino

Telefono: 011.202805

Orario: 8-12,30; 14-19; sabato 8-12 (chiuso la domenica)

Facebook: Autoriparazioni Duprè