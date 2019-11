AUTORIPARAZIONI DUPRÉ

Il 15 novembre, ultimo giorno utile per il cambio gomme passando a quelle invernali, si avvicina. E allora chi meglio di Autoriparazioni Duprè, che da 26 anni serve gli automobilisti in Barriera di Milano e non solo? Un servizio rapido ed efficiente, con la possibilità di lasciare in deposito gli pneumatici invernali fino al nuovo cambio previsti in primavera.

Autoriparazioni Duprè tratta tutti i marchi, dall’utilitaria ai furgoni, e ha prezzi decisamente concorrenziali. «Un servizio che forniamo a tutti – spiegano Angelo e Giuseppe – e basta prendere appuntamento, così da non far attendere il cliente e siamo sempre pronti per ogni genere di preventivo».

Solo uno dei tanti campi di specializzazione perché in realtà lo staff lavora a 360°: tutti gli interventi di meccanica completa e su ogni marca automobilistica, cura delle parti elettriche sempre con la massima competenza ed un corretto rapporto tra qualità e prezzo. In più Duprè può effettuare i tagliandi alle auto ancora in garanzia.

Autoriparazioni Duprè, via Monte Rosa 121, Torino.

Telefono:011.202805.

Orario 8-12.30, 14-19; sabato 8-12 (chiuso la domenica).

Facebook: Autoriparazioni Duprè.