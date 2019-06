Entrare all’Autoriparazioni Mattalia Silvio in via Barge, zona Cenisia-Cit Turin, dà una strana sensazione, ossia, quella di trovarsi in un luogo in cui la professionalità è consolidata da cinquant’anni di attività familiare e allo stesso tempo in una officina modernissima, altamente all’avanguardia. Si tratta di un’attività storica, con 50 anni di esperienza alle spalle, in cui i preventivi vengono effettuati attraverso computer di ultima generazione e ogni intervento è supportato da macchine di precisione. E un perché in tutto questo c’è, dato che il titolare, il signor Mattalia, è praticamente cresciuto a pane e bulloni, fin da quando bambino seguiva il papà in officina e si avvicinava per non staccarsi più all’universo delle automobili. Silvio Mattalia ha la meccanica nel sangue e l’amore per la professione come vero vizio di famiglia. Proprio per questa ragione nel dicembre dello scorso anno il signor Mattalia ha ricevuto il premio “Fedeltà al lavoro” da parte della Camera di Commercio di Torino. Un riconoscimento che la dice lunga sulla qualità dei suoi servizi che spaziano da riparazioni meccaniche a quelle elettriche, ai cambi e alle riparazioni di gomme. E ancora equilibratura e taratura. Gli interventi si rivolgono alle automobili di tutte le marche con una particolare specializzazione su Renault e Dacia.

Indirizzo: via Barge 2, Torino

Telefono: 011.4471734

Orario: 8,30-12,30; 14,30-19,30; sabato 8,30-13 (domenica chiuso)