Autoscuola Rivoli – Una vera istituzione per patenti e pratiche dalla moto all’auto

L’Autoscuola Rivoli in piazza Cavallero 5 è molto più di un’istituzione in zona. Attiva dal 1966, da diversi anni è guidata da Sergio Capello che ha dato un’impostazione chiara:

«Da noi non si fanno pratiche auto, ma tutto quello che ruota attorno al mondo della patente, a 360°. Abbiamo veicoli di proprietà, comprese le moto, si possono sostenere gli esami per le quattro patenti A, le B e siamo consociati all’Asco per tutti gli altri tipi di patenti. Seguiamo anche il conseguimento della patente internazionale di guida e gli esami pratici di guida sono tutti per le strade di Rivoli, siamo tra i pochissimi a farlo».

Inoltre per i possessori della tessera Pass 18 sconto del 10% sull’iscrizione e con la tessera Lyoness vantaggi garantiti.

L’Autoscuola Rivoli è aperta da lunedì pomeriggio a venerdì con orari 9.30-12, 16-19.30 (sabato su appuntamento).

Contatti: 011.9561241; 335.7046239.