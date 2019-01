Autostrade, l’Uncem dal prefetto: “No agli aumenti”

L’Uncem (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani) non si arrende e, oggi, ha incontrato il prefetto di Torino Claudio Palomba per chiedere di bloccare l’aumento dei pedaggi autostradali e stornare una parte degli incassi sui territori, per interventi su mobilità locale e infrastrutture delle valli alpine.

Accanto a Marco Bussone e Lido Riba, rispettivamente presidente nazionale e regionale Uncem, una ventina di sindaci e amministratori locali del Torinese. Presente anche l’assessore ai Trasporti del Piemonte, Francesco Balocco.

Nei giorni scorsi l’Uncem aveva promesso battaglia in quanto “tra le pochissime autostrade che aumentano in Italia figurano la Torino-Savona, la Torino-Aosta e la Torino-Bardonecchia. Aumenti scellerati e gravissimi, che penalizzano il nord ovest”.

Nei prossimi giorni il prefetto presenterà le istanze al governo.