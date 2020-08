AUTUNNO NERO. Licenziamenti, una bomba a orologeria

L’incognita riguarda la portata dell’onda d’urto. Quella dei licenziamenti è una bomba a orologeria, che speriamo non lasci sul campo tanti lavoratori, ma ciò dipenderà dalla capacità di disinnescarla con interventi appropriati. Le variabili in campo sono tante, bisognerà scegliere con intelligenza e competenza. Alcuni indicatori, purtroppo, giustificano l’utilizzo di metafore che rimandano a scenari di guerra. Le stesse previsioni sui rischi, fatte dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, secondo cui i posti di lavoro a rischio, in Italia, sarebbero un milione, la dicono lunga, al di là della polemica, sulla posta in gioco.

«Se la previsione si avverasse – ragiona il segretario generale della Uil Torino e Piemonte, Gianni Cortese – si tratterebbe di una perdita del 4/5% circa di posti di lavoro, che traslato sulla base occupazionale della nostra regione corrisponderebbero a 70/80mila persone». Questa, ovviamente, «sarebbe una vera e propria sciagura economica e sociale».

