AUTUNNO NERO. «A rischio 30mila posti, ora tutti in piazza»

La stima dei sindacati è quella che misura la distanza dal baratro su cui si affaccia la provincia di Torino e in cui rischiano di precipitare, a partire dall’autunno, tra 30mila e 50mila lavoratori. Tanti, infatti, sono i posti che potrebbero sparire con lo sblocco dei licenziamenti e la fine degli ammortizzatori sociali concessi in deroga, per cui Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme alla vigilia del ritorno in piazza della “Vertenza Torino”. Numeri impressionanti, a cui fanno da cornice gli oltre 92mila avviamenti al lavoro perduti tra il 2019 e il 2020, periodo in cui si è registrata una contrazione del 72% dell’occupazione occasionale, complice il Covid, che ha di fatto decuplicato il ricorso alla cassa integrazione. «Una strage» secondo il segretario generale della Uil Piemonte, Gianni Cortese, che insieme con Enrica Valfré della Cgil e Domenico Lo Bianco della Cisl, hanno denunciato il pericolo di una stagione di tensione sociale, ormai, alle porte.

