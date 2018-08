Avevano messo in piedi due piantagioni di cannabis: denunciati cinque giovani

Avevano messo in piedi due piantagioni di cannabis ad Almese e Villar Dora, in provincia di Torino, ma sono stati scoperti dai carabinieri. Cinque giovani sono finiti nei guai: i militari, infatti, hanno accertato che non erano in possesso della documentazione attestante la provenienza dei semi nè iscritti ai registri quali imprenditori agricoli.

Più di 850 le piantine coltivate nei due campi che sono state sequestrate. I ragazzi che si prendevano cura di loro sono stati denunciati e nelle abitazioni di tre di loro sono state ritrovate 15 piantine in fase di essiccamento, 60 grammi di marijuana e materiale vario per la coltivazione e il confezionamento della sostanza proibita.

Gli arresti dei giovani sono stati convalidati ma non è stata adottata nei loro confronti alcuna misura restrittiva. Per il momento i giovani coltivatori non autorizzati sono stati scarcerati, in attesa del processo.