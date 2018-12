Avigliana, irrompe in aula e aggredisce gli studenti con una mazza da hockey: venti giorni di sospensione per lui

Il raid all'istituto Galilei: "Mi prendono in giro"

Venti giorni di sospensione per Davide Gabotti, il giovane studente che lo scorso 7 dicembre entrò in una classe di seconda superiore, all’istituto Galilei di Avigliana e colpì con una mazza da hockey un ragazzino di 15 anni ed altri tre suoi amici lasciandosi alle spalle anche una professoressa svenuta.

LA FUGA DOPO IL GESTO

Il 18enne (alunno di quello stesso istituto), che, a quanto pare, aveva agito in quel modo perché stufo di essere preso in giro per i suoi gusti musicali, dopo il folle gesto, si era dato alla fuga, ma era stato rintracciato dai carabinieri (grazie anche all’aiuto del padre), e quindi denunciato. Adesso, alla vigilia del Natale, è arrivata la decisione della scuola: sospensione ma con obbligo di frequenza.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO

Davide, infatti, subito dopo le feste natalizie, dovrà tornare a scuola con in più l’impegno ad occuparsi di lavori socialmente utili che saranno stabiliti al momento del suo ritorno in classe. Il collegio docenti del “Galilei” ha preso questa decisione dopo aver ascoltato il giovane, appassionato di musica rap, che ha raccontato anche le provocazioni e le aggressioni subite proprio a causa delle sue passioni musicali.