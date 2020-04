Avigliana, didattica online: studenti senza tablet, i carabinieri li consegnano a casa [VIDEO e FOTO]

Per sostenere lo studio da casa e le lezioni online di diversi studenti in difficoltà perché sprovvisti di pc, tablet e cellulari atti a consentire la didattica online, il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri di Avigliana ha stabilito di dotare gli studenti degli apparati informatici destinati alla frequenza delle lezioni in modalità “e-learning”, a causa della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19. E venerdì i carabinieri della Stazione di Avigliana si sono offerti di recapitarli personalmente in modo da evitare gli spostamenti della popolazione sul territorio. Hanno consegnato quindi 14 computer portatili ad altrettanti studenti. Un piccolo gesto di solidarietà alla cittadinanza. E ora anche questi ragazzi potranno proseguire, come i compagni, il percorso scolastico.