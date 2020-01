In via Moncenisio

Sono ancora da chiarire le cause di un incendio divampato in Val di Susa, ad Avigliana per la precisione. Qui, in via Moncenisio, le fiamme sono divampate all’interno di un deposito di gomme. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Torino: Stanno operando le squadre: “41” Grugliasco, autobotte centrale, carro schiuma e i volontari di Avigliana e Borgone di Susa.