Avigliana, scoperti due videopoker illegali in un bar: multa da 45mila euro al titolare

Le schede elettroniche delle slot erano state tarate in modo tale che le vincite risultavano di molto inferiori alle percentuali previste dalle norme

Trovato anche un lavoratore "in nero"

La guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato due videopoker illegali ben nascosti in un bar di Avigliana, nel Torinese. Le macchinette non erano collegate alla rete telematica dei Monopoli e sono risultate sprovviste di ogni autorizzazione.

Inoltre le schede elettroniche delle slot erano state manipolate e tarate in modo tale che le vincite risultavano di molto inferiori alle percentuali previste dalle norme a tutela degli scommettitori.

I finanzieri della compagnia di Susa, che hanno condotto l’intervento, hanno appurato inoltre come il titolare del bar impiegava anche un lavoratore totalmente “in nero”, esposto così elevati rischi in termini di sicurezza e di garanzie assistenziali. Al termine dell’attività, l’imprenditore è stato sanzionato per oltre 45.000 euro.