«Ho avuto l’Asiatica e la Spagnola in casa, ma a 88 anni lavoro»

La psicosi da coronavirus ha contagiato tanti torinesi, specie tra le persone più anziane. Ma c’è chi, nonostante l’età, non si spaventa. È il caso di Tina Garofalo, 88 anni ancora da compiere, che ogni giorno dà una mano nella gestione del suo bar “Al Lanches” in via Cernaia 16, aperto 50 anni fa insieme al marito Umberto oggi 90enne. Anche perché la signora nella sua lunga vita si è trovata a dover combattere battaglie contro virus e malattie ben peggiori del Covid 19. «Le sorelle di mia madre sono morte per l’influenza Spagnola, e io sono sopravvissuta alla malaria e all’Asiatica» racconta come se nulla fosse Tina, originaria delle zone del basso Lazio, tra Gaeta e Terracina. «Quando ero bambina quelle terre erano ancora paludose, e i morti per la malaria erano migliaia. Nel 1945, verso la fine della guerra, mi sono ammalata e sarei morta se non fossi stata curata dagli americani arrivati in Italia».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++