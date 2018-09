Avvocata picchiata in treno da due marocchine per uno scambio di posti: al via il processo

Invitò madre e figlia ad alzarsi. Per tutta risposta fu afferrata per i capelli e colpita con calci e pugni riportando fratture e varie lesioni giudicate guaribili in sei settimane

Picchiata in treno da due donne di origine marocchina per uno scambio di posti. L’episodio vede come persona offesa un’avvocata genovese, che spesso si occupa di questioni legate ai diritti degli stranieri, ed è al vaglio del tribunale di Alessandria, dove oggi si è celebrata un’udienza del processo alle due imputate, madre e figlia di di 54 e 25 anni. Il 12 marzo 2013 l’avvocato, insieme ai praticanti del suo studio, stava rientrando a Genova dopo avere sostenuto a Torino una causa per una vicenda di migranti.

AVVOCATA AGGREDITA E FERITA

I posti, che aveva prenotato, erano occupati dalle due marocchine, cosicché decise di sistemarsi altrove. Quando il capotreno le disse di spostarsi dove indicato dal biglietto, l’avvocata si avvicinò alle due donne invitandole ad alzarsi: a quel punto fu afferrata per i capelli e colpita con calci e pugni. Riportò fratture e varie lesioni giudicate guaribili in sei settimane. A svolgere gli accertamenti fu la polizia ferroviaria di Novi Ligure. La prossima udienza è in programma il 22 novembre.