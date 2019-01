Avvocato colto da malore: muore davanti al Palagiustizia di Torino

E’ morto a poche decine di metri dall’ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino, che stava raggiungendo per ragioni professionali, un avvocato 54 enne di Milano. Il legale è stato colto da un malore subito dopo essere uscito dal parcheggio sotterraneo del giardino davanti al grattacielo di Intesa Sanpaolo.

FATTO DI TUTTO PER RIANIMARLO

I passanti hanno dato l’allarme. Gli operatori del servizio di soccorso 118, arrivati con un’ambulanza, per quasi un’ora hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma l’intervento si è rivelato inutile. Sul posto Si sono portati prima i carabinieri del reparto in servizio al palazzo di giustizia, poi una pattuglia del nucleo radiomobile.