In azienda 500 tonnellate di rifiuti: denunciata coppia di imprenditori

Quando hanno fermato quel camion, nella zona industriale ai confini tra Leini e Lombardore, i carabinieri di Leini hanno iniziato ad insospettirsi. Perché su quei camion erano presenti dei rifiuti, privi però delle dovute certificazioni che gli autotrasportatori non avevano con loro e, soprattutto, non hanno saputo specificare da dove provenissero.

E dopo averli denunciati, i militari hanno deciso di effettuare ulteriori accertamenti, che nei giorni scorsi li hanno portati in una azienda di Piobesi – che ha sede legale a Torino – specializzata nell’avvio al recupero di ogni tipologia di carta e cartone, sia nel territorio europeo sia in quello extra europeo. I carabinieri di Leini, assieme ai colleghi del Noe (Nucleo operativo ecologico) e del Nipaaf (Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale) hanno controllato e perquisito una società che effettua trasporto, stoccaggio, cernita, trattamento e smaltimento di qualsiasi rifiuto industriale. Sia pericoloso sia non pericoloso.

Dai controlli è emerso come l’amministratore delegato della società e la sua socia, nonché moglie, abbiano stoccato 500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi in aree interne ed esterne ai capannoni di loro proprietà. E, come se non bastasse, violando in toto le prescrizioni in merito alla quantità, smaltimento e sicurezza antincendio presenti nel Testo Unico dell’Ambiente. Per loro la denuncia è per l’inosservanza delle prescrizioni nella gestione dei rifiuti e nella gestione illecita di rifiuti.

Ma i due sono anche accusati di ricettazione, visto che durante le perquisizioni sono state trovate 128 scope elettriche, della stessa marca, che né l’amministratore delegato né sua moglie hanno spiegato ai militari il perché fossero stipate in una sorta di sgabuzzino. L’indagine del carabinieri rientra in una serie di controlli in corso in Piemonte e in gran parte d’Italia, mirati al contrasto dell’errato stoccaggio dei rifiuti da parte delle aziende.