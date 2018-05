Azienda agricola Orto e Novità – Scopri i micro ortaggi coltivati con passione

Tutto è nato come passione da coltivare nel tempo libero, quella per le piante e per il terreno. Ma Giuseppe Licciardi lo ha trasformato in un lavoro vero, dando vita all’Azienda Agricola Orto e Novità, dedicata ai privati ma soprattutto ai ristoranti di qualità. Un primo campo a Borgaro, poi quello attuale di Venaria in via Stefanat 38 e un altro a Collegno.

«Un lavoro di grande pazienza, che sono riuscito a far crescere anno dopo anno con la costruzione delle serre e gli impianti di irrigazione: l’ultima sfida è cercare di convertirmi al biologico. E soprattutto il rispetto della stagionalità, perché ortaggi, frutta e piante hanno bisogno dei tempi giusti per essere quello che i consumatori cercano. Oggi c’è molta più attenzione anche su questo argomento, chi è serio alla lunga vince».

Giuseppe al mattino dalle 9 alle 12 riceve i clienti in via Stefanat, due volte alla settimana gira per mercati (il mercoledì a Ciriè dalle 14 alle 19 e il venerdì a Collegno dalle 14.30 alle 19). E dalle sue mani nascono prodotti eccellenti: radici come carote arancioni, gialle e viola, pastinaca, topinambur tra settembre e aprile, zucchini, fragole e piante aromatiche tra la primavera e l’estate, sempre alla ricerca di prodotti particolari «perché differenziarmi dagli altri è l’unica via». Ma il presente e il futuro sono nel microgreen, i micro ortaggi che non servono solo come decorazioni ma hanno anche un alto potere nutritivo:

«Allo stato attuale si possono contare oltre 45 specie diverse, da consumare quando spuntano le prime foglioline. «Non li sottopongo a nessun trattamento e ai ristoranti li consegno personalmente. Sto inoltre approntando una linea per i privati composta da dieci specie: piselli, mizuna, fagioli, ravanelli, rucola, borragine, orzo, senape, coriandolo, costa rossa che si potrà trovare nella grande distribuzione. Infine la produzione di piante da orto e piante aromatiche da cui partiamo con le nostre piante madri per la riproduzione».

Contatti: 389.0312139