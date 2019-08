Azienda distrutta dalle fiamme: giallo sulle cause dell’incendio

È giallo attorno all’incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì ha distrutto un capannone e cinque mezzi di proprietà della ditta “Seges srl” di via Stura 34, nell’area industriale di Villanova Canavese.

L’allarme poco dopo mezzanotte. Nella ditta specializzata nell’estrazione di materiali per l’edilizia e nella frantumazione di inerti sono arrivati in tempi rapidi i vigili del fuoco di Mathi con l’autopompa e l’autobotte, i colleghi di Nole con l’autopompa, l’autobotte di San Maurizio e il carrofiamma della squadra “21” centrale di Torino.

Per tutta la notte, le squadre hanno lavorato duramente per debellare le fiamme e provare a salvare il capannone, anche se il tetto era già collassato prima del loro arrivo. Distrutti anche cinque mezzi, fra cui una pompa per calcestruzzo e una betoniera che erano stati comprati dalla proprietà da pochissime settimane.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, nonostante l’arrivo in via Stura anche di alcune ambulanze a scopo precauzionale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Mathi e gli uomini del nucleo operativo della compagnia di Venaria per le indagini di rito, ancora in corso. Al momento, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che hanno già ascoltato il titolare, un uomo di 44 anni di Cuorgné. Compresa quella della matrice dolosa, fra le più accreditate.