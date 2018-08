Azsae Seimone, cheerleader da urlo

C’è chi la definisce una delle cheerleader più sexy del pianeta. Merito delle sue curva da sballo, esaltate dagli scatti bollenti che pubblica su Instagram. Parliamo di Azsae Seimone, splendida modella originaria di Sochi (Russia), che sta conoscendo il successo negli Stati Uniti.

In Florida, dove vive e studia, si è consacrata regina dei social, tanto da diventare un’influencer. Tra i suoi hobby, la fotografia e il surf. Sul suo profilo non mancano scatti adrenalinici sulle onde, ma a catturare le attenzioni dei follower sono le foto in costumi striminziti e vestitini succinti. Per un successo scontato.