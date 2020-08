Azsae Seimone, dalla Russia con furore

È partita da Sochi, la città della Russia che ha ospitato un’edizione delle Olimpiadi invernali e dove ogni anno si corre un Gran Premio di Formula 1, e ha raggiunto velocemente un successo planetario.

Anche se il nome assomiglia a uno scioglilingua, Azsae Seimone è una modella che non teme giochi e giri di parole. La sua fortuna, sui social come in passerella, è assicurata dalle forme da urlo che l’hanno resa una delle influencer più seguite del web.

Amante della pizza, del mare, del sole e dei costumi ultraridotti, Azsae documenta con certosina puntualità ogni attimo delle sue giornate, per la felicità dei followers che su Instagram – chissà perché – non perdono mai di vista lei e le sue amiche.