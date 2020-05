Azzardo al volante: “forza” il sorpasso a destra e…scompare in una nuvola di polvere

L’azzardo al volante non paga. Guardate cosa succede in questo video. Un automobilista ha un trasporto eccezionale davanti che gli rallenta la marcia. Lo spazio per sorpassare è inesistente, ma lui ci prova lo stesso e tenta di “infilarlo” a destra. Le ruote della vettura, tuttavia, finiscono sulla ghiaia: la vettura, a quel punto, diventa inguidabile e l’incidente inevitabile. L’auto, infatti, con un “effetto frusta”, ripiomba sulla carreggiata dove carambola prima contro il rimorchio e poi viene catapultata fuori strada scomparendo in una nuvola di polvere!!