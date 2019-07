Azzurro, bianco e verde: le arcate di tre ponti sul Po risplendono di nuove luci

Nuovo look per le arcate dei tre ponti sul Po di Torino che da ieri sera hanno cambiato… illuminazione e dunque colore. L’Umberto I (che collega corso Vittorio Emanuele II con corso Fiume) si è infatti tinto di azzurro; il ponte Isabella (in corso Dante) è diventato verde acqua e il ponte Balbis (in corso Bramante) si è illuminato di bianco. Con le arcate, anche le sponde davanti ai ponti hanno mutato colore, assumendo una nuova tonalità di bianco, così come ha chiesto la Soprintendenza delle Belle Arti.

INSTALLATI 200 APPARECCHI

L’illuminazione architettonica dei ponti storici del capoluogo piemontese è stata realizzata grazie all’installazione di circa 200 apparecchi di illuminazione, tutti a tecnologia led, posizionati in gran parte da un team di alpinisti specializzati. Il sistema di controllo consente la gestione da remoto di tutti i colori delle arcate dei ponti, con la possibilità, dunque, di variare a piacimento e in tempo reale colore e intensità di illuminazione.

PROGETTO AVEVA PRESO IL VIA A NATALE

Queste nuove installazioni luminose rientrano nel progetto che ha preso il via a Natale con l’accensione di luci blu sul ponte Vittorio Emanuele I (dalla Gran Madre a piazza Vittorio Veneto). In quell’occasione anche la Mole Antonelliana e la sommità del Monte dei Cappuccini erano state illuminate di blu.

IL SINDACO “ACCENDE” I PONTI

Ad “accendere” i ponti torinesi, ieri sera, in sequenza, è stata il sindaco Chiara Appendino, insieme al presidente del gruppo Iren Renato Boero. Con loro anche l’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio e l’assessore all’ambiente Alberto Unia.

ESIBIZIONE DI BAND MUSICALI

Su ciascun ponte, a cura della Pro Loco Torino, dalle 22 alle 23 si è esibito un gruppo musicale. “Diamo nuova luce ai 4 ponti storici di Torino. Grazie al gruppo Iren per questa illuminazione spettacolare e sostenibile dal punto di vista ambientale!”, ha commentato il primo cittadino.