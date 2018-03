Baby squillo costrette a prostituirsi nei night club: quattro arresti [LE FOTO]

Le giovani, assunte come "ragazze immagine", venivano convinte a concedersi ai clienti. Il tariffario variava dai 150 ai mille euro ed i proventi delle prestazioni sessuali venivano in parte trattenuti dai titolari dei locali

Quattro persone in manette, di cui una agli arresti domiciliari, e 6 indagati. E’ il bilancio di una vasta operazione della polizia denominata in codice “Tacco 12“, che ha portato gli agenti della polstato torinese, a sgominare un giro di prostituzione in alcuni locali notturni di Torino e del torinese. Le persone finite nel mirino degli investigatori sono Felice Iemmola (65 anni), Angela Tufariello (63 anni), Enrico Marchesi (38 anni) e Franco Russo (72 anni), gestori dei locali o soggetti che procuravano loro le ragazze. Sono accusati di sfruttamento della prostituzione e sfruttamento della prostituzione minorile.

UNDICI RAGAZZE ASSUNTE COME “RAGAZZE IMMAGINE”

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, undici giovanissime, di cui 3 minorenni, erano state assunte come ragazze immagine nei locali finiti sotto la lente. Alle giovani in difficoltà veniva prospettata la possibilità di guadagnare di più concedendosi ai clienti. Il tariffario variava dai 150 ai mille euro ed i proventi delle prestazioni sessuali venivano in parte trattenuti dai titolari dei locali.

TRE I NIGHT FINITI NEL MIRINO

Tre i night finiti nel mirino della Mobile torinese e sequestrati. Si tratta dell’Idroclub di via Montevideo a Torino, del New Happy days di Caselle Torinese (quest’ultimo recentemente andato a fuoco) e del “Tacco 12“, locale di corso Francia a Collegno che poi ha dato il nome all’operazione della polizia.

LA DENUNCIA DI UN CLIENTE E IL RACCONTO DELLE RAGAZZE

A far scattare l’inchiesta, coordinata dal pm Dionigi Tibone, era stato, nel marzo 2017, uno dei clienti dei club. Erano poi seguite le “indicazioni” rese dalla madre di una delle ragazze all’epoca dei fatti ancora minorenne; la vicenda è stata, in seguito, confermata dalla stessa giovane la quale, in estrema sintesi, raccontò agli investigatori di essere stata indotta alla prostituzione nel 2016 da parte dei gestori di alcuni locali notturni di Torino e della fascia torinese. Complessivamente, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di 11 ragazze, alcune delle quali ancora minorenni. Tra gli indagati figurano i clienti delle ragazze.