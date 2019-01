Il baby tifoso del Toro risponde al coetaneo viola: “La tua lettera mi ha consolato, verrò a Firenze”

Gli aveva scritto una lettera per consolarlo diventata subito virale sul web e in effetti Martino, il bimbo di 6 anni tifoso della Fiorentina, è riuscito nel suo intento. Davì, il bambino tifoso del Torino immortalato dalle telecamere mentre piangeva per la sconfitta dei granata contro i viola in Coppa Italia, quella lettera l’ha letta. E l’ha apprezzata molto.

“La tua lettera mi ha consolato molto. E Belotti è il mio giocatore preferito, insieme a Sirigu e Modric, anche se non è del Toro“. Comincia così la risposta di Davì, il piccolo di 8 anni a cui il papà ha fatto leggere il messaggio visto su internet. “La prossima estate con il mio papà vogliamo venire a Firenze, magari ci incontriamo”.

Proprio Sergio, papà di Davì, spiega come si è accorto di quello straordinario messaggio indirizzato al figlio: “La lettera è stata postata sul web, la foto di mio figlio ripresa sui social e così abbiamo capito. Lui è emotivo e domenica era molto dispiaciuto. Alcuni club granata mi hanno chiamato dicendomi che c’erano dei gadget per lui e abbiamo subito risposto a Martino. Lo andremo a trovare, è stato un bel gesto. In un momento in cui il calcio è sempre più spesso violenza – conclude il papà del baby tifoso granata – questo bimbo fiorentino ha dato un bell’esempio”.