Badante furbetta dichiara il falso per percepire il reddito di cittadinanza: denunciata

Solamente negli ultimi quattro anni ha guadagnato quasi 140.000 euro lavorando come badante nel Torinese, ma nonostante ciò, dichiarando il falso, ha richiesto e percepito il reddito di cittadinanza.

È quanto ha scoperto la guardia di Finanza di Torino nel corso di un’indagine che ha coinvolto una cinquantenne di origini romene residente nel Torinese.

I finanzieri della Compagnia di Susa, che hanno condotto le indagini, hanno acclarato come la donna, occupata come badante in vari comuni della provincia, non abbia dichiarato al fisco circa 140.000 euro accumulati negli ultimi anni nel corso della sua attività; introiti, questi ultimi, successivamente trasferiti su conti correnti in Romania.

La posizione della donna si è ulteriormente aggravata quando i finanzieri hanno anche scoperto come la stessa, producendo false attestazioni, fosse beneficiaria del reddito di cittadinanza, sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia di povertà assoluta.

Scoperto il raggiro, i finanzieri hanno denunciato la cinquantenne alla Procura. Oltre all’accusa di indebita percezione del beneficio, la donna, a cui è stato ovviamente revocato l’assegno, dovrà restituire quanto sottratto alla comunità.