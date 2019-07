Badante ubriaca, aggredisce l’anziana di cui si prende cura. Arrestata

In preda ai fumi dell’alcol, fuori di sé, ha afferrato per i capelli e poi sbattuto contro i mobili della stanza l’anziana 92enne di cui si prendeva cura. Il folle episodio è accaduto a Moncalieri dove la donna, una badante romena di 52 anni, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di lesioni aggravate, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale.

LA BADANTE SI SCAGLIA ANCHE CONTRO I CARABINIERI

Da una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, secondo il racconto della vittima, la badante – che per sfuggire all’arresto, si è lanciata anche contro le forze dell’ordine, con calci e pugni – ha spinto la pensionata contro una finestra, i cui vetri sono andati in frantumi.

LA DONNA SI AFFACCIA AL BALCONE E CHIEDE AIUTO

A dare l’allarme, chiedendo aiuto, affacciata dal balcone di casa, è stata la stessa vittima (ed alcuni vicini di casa della donna che avevano sentito le sue urla), poi soccorsa dai carabinieri e affidata alle cure dell’ospedale. L’anziana è stata medicata e subito dimessa. Le sue condizioni non sono gravi.