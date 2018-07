Badili badola

C’è un potentissimo strumento antismog. È un meccanismo che assorbe CO2, filtra il particolato, fa da barriera acustica e d’estate da climatizzatore. Si chiama albero. Torino è una delle città europee col verde pubblico più ricco e celebrato, ma la situazione economica del Comune e della Regione, dopo il pauroso buco olimpico del 2006 e i successivi pasticci con i derivati, è tragica. Gli amministratori, per risparmiare, tagliano i servizi, e nel verde pubblico il risultato è sotto gli occhi di tutti: siepi non più potate, aiuole non più falciate, alberi tolti e non più ripiantati, erbacce dappertutto, specie in periferia. Uno scenario pietoso.

Tanto per fare qualche numero, Torino a fine 2013 aveva 114.451 alberi (da sostituire quando sono instabili o si ammalano), ma dei 5440 tagliati dal 2012 al 2015 ne sono stati ripiantati solo 2930. Per gli altri 2510 mancano i soldi (ogni albero nuovo costa 250 euro messo in situ). È vero che gli alberi crescono da soli dappertutto, anche sui tetti e i cornicioni.