Bagarre sul mercato del Villaretto. Tavolo della Seymandi nel mirino

«Il mercato di Villaretto è illegale e penalizza gli ambulanti di Falchera». È il duro attacco mosso dai consiglieri 5Stelle al Tavolo di Progettazione civica, capitanato da Cristina Seymandi, la staffista dell’assessore all’Ambiente che si è occupata in prima persona di predisporre il nuovo mercato, «senza consultare però l’assessorato al Commercio e seguendo un canale privilegiato».

Questo almeno secondo il consigliere grillino Andrea Russi che ieri a Palazzo Civico non ha fatto sconti neppure all’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria. «Non si tratta di un vero mercato ma di un servizio di vendita itinerante. Pertanto è stato istituito rispettando il regolamento regionale» ha spiegato Iaria, in vece della sindaca Appendino. La bagarre è nata in merito al Tavolo di progettazione civica che, secondo parte della giunta 5Stelle e le opposizioni, avrebbe in più occasioni scavalcato lo stesso Consiglio Comunale e delle circoscrizioni.

Il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano parla di «un mostro giuridico bello e buono che non rispetta alcuna regola». Il capogruppo del Pd, Stefano Lo Russo ha invece chiesto un controllo di gestione per verificare l’operato della dottoressa Seymandi. «Dopo Pasquaretta anche Seymandi usa procedure illegittime, cercando di delegittimare il gruppo consigliare 5Stelle – ha attaccato Lo Russo -. È necessario una volta per tutte alzare l’asticella della legalità». Per Russi inoltre, sarebbero già sorti «problemi nel pagamento della spunta», e sarebbe anche stato chiesto ai mercatali di Falchera di «posticipare gli orari del loro mercato per favorire gli ambulanti di Villaretto».