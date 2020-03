Piccolo e semplice esperimento che si può fare anche in casa: attenzione a come utilizzare questo prezioso strumento

In questo laboratorio asiatico hanno deciso di eseguire un piccolo ma semplice esperimento: provano a bagnare una mascherina, di quelle in uso in questi giorni drammatici, per osservare la sua reazione all’acqua.

La mascherina sembra tenere bene inizialmente, l’acqua non filtra. Quando però si spruzza qualcosa sulla superficie, ecco che le maglie si aprano e passa tutto. Insomma, risultato (scontato) dell’esperimento: meglio non bagnare troppo le mascherine.