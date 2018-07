Bagnante difende il proprio cane dall’aggressione di due pastori tedeschi e viene picchiato

Preso a cazzotti dal proprietario dei due animali che è poi fuggito. L'uomo è ricercato dai carabinieri anche per rapina: si sarebbe impossessato della catenina d'oro della vittima

Brutta avventura per un 19enne torinese sulle rive dell'Orco a Chivasso

E’ finito in ospedale al termine di una violenta scazzottata, un 19enne di Torino aggredito sulle rive dell’Orco mentre, insieme ad altri bagnanti, si stava godendo un po’ di refrigerio sulla spiaggia del fiume a Chivasso.

PICCHIATO DAL PROPRIETARIO DEI DUE CANI

Il giovane, intervenuto per difendere il proprio cane da due pastori tedeschi molto aggressivi (e liberi di girare sulla spiaggia), è stato colpito al volto dal proprietario dei due animali che poi si è dileguato.

RICERCATO PER RAPINA

Nella colluttazione il 19enne ha anche perso una catenina d’oro: per questo motivo l’aggressore è ricercato anche per rapina dai carabinieri di Chivasso. Il ferito è stato medicato al pronto soccorso: se la caverà con sette giorni di prognosi.