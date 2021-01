Bagni pubblici pronti a riaprire. «Ma con il personale al 50%»

I bagni pubblici di via Bianzè potrebbero riaprire a febbraio, pur con tutte le difficoltà legate al momento. Lo afferma la Circoscrizione 4, nella persona del presidente Claudio Cerrato, rispondendo a una polemica sollevata nelle scorse ore dagli esponenti di Fdi, Raffaele Marascio ed Enrico Forzese. «Abbiamo spostato le attività in via Salbertrand – racconta Cerrato -, durante il periodo dell’emergenza Covid. Approfittando del fatto che non potevamo garantire la presenza a pieno regime del centro d’incontro. A breve, però, sanificheremo e riapriremo i bagni».

Nel periodo della pandemia la struttura di via Bianzè si è trasformata in uno dei due centri di distribuzione alimentare del territorio. «Ma dopo esser stati punto di distribuzione pacchi per indigenti durante il lockdown – replicano Marascio e Forzese -, sono rimasti chiusi perché le istituzioni non erano in grado di sostenere i costi di sanificazione».

