Bagno di folla al raduno del Toro: in tremila al Filadelfia

Comincia la stagione 2019-2020 del Toro. Tremila tifosi in festa hanno salutato il raduno della squadra guidata da Mazzarri, allo stadio Filadelfia. Un raduno anticipato, visto il ripescaggio in Europa League per i guai del Milan e gli impegni nei preliminari da affrontare tra fine luglio e il mese di agosto per approdare alla fase a gironi.

Tanto entusiasmo sugli spalti e in campo, con applausi e cori per i giocatori ad accompagnare il primo allenamento a porte aperte. Una grande iniezione di fiducia in vista di una stagione in cui il Torino è chiamato a confermarsi e in attesa degli acquisti che dovrebbero completare la rosa a disposizione del tecnico.

Gli allenamenti al Filadelfia proseguiranno fino a lunedì 8 luglio, quando è previsto invece l’inizio del ritiro vero e proprio. La squadra granata si sposterà in quota, a Bormio, per prepararsi al meglio ai primi impegni agonistici stagionali.