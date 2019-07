Bagno di folla al raduno Juve, Higuain il più acclamato

Cori e ovazioni per il Pipita alla Continassa: "Resta con noi"

Al via la stagione per i bianconeri di Sarri

Bagno di folla alla Continassa per il primo giorno di lavoro della nuova Juventus targata Sarri. Venti giocatori della prima squadra – Ronaldo raggiungerà i compagni sabato – si sono ritrovati in sede per le visite mediche e le prime sgroppate.

Cori e ovazioni per tutti, da Buffon a Bernardeschi, Rugani e a tutti gli altri. Il più acclamato di tutti? Gonzalo Higuain. Già, proprio l’attaccante “scaricato” al Milan la scorsa estate e che secondo i rumors di mercato potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane. Non per i tifosi, che ne hanno invocato a viva voce la conferma.

Sarà il nuovo allenatore a provare la compatibilità del Pipita con Cr7 e con il nuovo abito tattico della Juventus, che giocherà con il 4-3-3 e con una nuova mentalità offensiva, dopo gli anni di pragmatismo griffati Allegri.