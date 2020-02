Bagno di folla a Le Gru per Elettra Lamborghini [LE FOTO]

Più di mille persone in coda allo Shopville Le Gru di Grugliasco per Elettra Lamborghini. Alcuni si sono messi in fila sin dal mattino – la prima coda si è formata alle 9.30 – per incontrare da vicino l’estrosa cantante, reduce dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini, ospite di Feltrinelli, ha firmato cd e si è concessa ai fan per selfie e foto ricordo. Molte persone le hanno donato fiori e disegni, realizzati dai tanti bambini accorsi ad ammirare la loro beniamina.