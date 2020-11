Bagordi nei giardini: «Tavoli pieni di bottiglie»

Bagordi notturni nei nostri quartieri. Gruppi di ragazzini che, invece di stare a casa come imporrebbero le regole attuali, si divertono ad organizzare festicciole fino a tardi. A farne le spese, le aree verdi e i giardini. È successo a Borgo Vittoria in via Sospello, con decine di bottiglie di birra e cartacce sui tavoli. Superlavoro, il mattino dopo, per gli addetti di Amiat. E poi ancora a Mirafiori Sud, al parco Colonnetti dove i vandali si sono anche divertiti a sradicare dei paletti e a riempire di vetro la pista rompendo le bottiglie. Infine gli incivili sono passati a Lucento e hanno fatto bisboccia nel giardino di fronte al centro Principessa Isabella. «Ci sono dei mascalzoni che lasciano in cattive condizioni il tavolo da pic-nic faticosamente conquistato dal nostro gruppo di volontariato – dice Gaetano Rossini, residente nel quartiere – e questa storia prima o poi dovrà finire, perché a rimetterci è la gente per bene».

