Ballerino folle: danza nel traffico e si lascia “trascinare” sull’asfalto da un’auto

Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna (nel video viene indicato come il “pazzo del quartiere“), ma è ciò che combina in strada a lasciare di stucco: in pieno traffico cittadino, tra moto e auto che passano, il ballerino folle si stende sull’asfalto alternando “passi” di danza a stravaganti piroette. Arriva finanche ad aggrapparsi al posteriore di un’auto lasciandosi letteralmente trascinare per terra. Cose da pazzi!! Assolutamente da non imitare!!