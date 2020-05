Il balletto dei miliardi

Se lo paghino gli Agnelli il prestito da 6,3 miliardi che lo Stato dovrebbe pure garantire! E se lo dice uno come l’ex ministro Carlo Calenda che l’ambiente lo conosce bene, essendo stato dirigente in Ferrari, non è solo per polemica politica. È perché nel balletto dei miliardi che si spostano come pedine della dama sulla scacchiera della Famiglia, i 6.3 che dovrebbero essere utilizzati per pagare i fornitori italiani, assomigliano non poco a quei 5 miliardi che gli eredi dell’Avvocato dovranno garantire come dividendo straordinario ai soci di Fiat-Chrysler per effetto della fusione con i francesi di Psa nel 2021. In altri contesti qualcuno potrebbe (se accertato) definirlo un gioco delle tre carte, ma si sa che nell’alta finanza le regole sono diverse specie se inquadrate in contratti internazionali. Ma al di là di quella che potrebbe essere anche fanta finanza c’è da dire che Mamma Fiat, pardon Fca, che ha ormai solide radici nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna, ha liquidità sufficiente per fare un prestito alla piccola Fca Italia. Non solo, andrebbe ricordato che mentre si impegna un grande gruppo bancario a far da sponsor finanziario con la manina santa dello Stato, gli italiani – cioè noi – già paghiamo di tasca la cassa integrazione dei dipendenti del Gruppo che sono sempre più confinati a casa (e non per il virus) con poche eccezioni accolte negli stabilimenti. Che dire di più? Beh, quei 20 milioni, poca roba dirà qualcuno, destinati al Manufacturing Center di Mirafiori per le ricerche sull’auto del futuro dall’ultimo decreto Conte sembrano un po’ la ciliegina su una torta che, vista così, appare indigesta ai più. E soprattutto alle aziende piccole e medie che ancora aspettano un’elemosina per ripartire.

