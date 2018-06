Ballottaggi: Ivrea e Orbassano passano al centrodestra

Per la prima volta dal dopoguerra la città del carnevale delle arance non sarà amministrata dal centrosinistra

Ivrea e Orbassano passano al centrodestra che si aggiudica entrambi i ballottaggi nelle due municipalità del Torinese chiamate al secondo turno per la scelta del nuovo sindaco. A Ivrea, la città di Adriano Olivetti e del carnevale delle arance, storica roccaforte rossa, dove la sinistra amministrava ininterrottamente dal dopoguerra, Maurizio Massimo Perinetti che al primo turno aveva raggiunto il 35,79 per cento dei consensi, si è fermato al 47,3% mentre lo sfidante del centrodestra Stefano Sertoli, che aveva ottenuto il 30,74 per cento dei voti, ha ottenuto il 52,3%. La cittadina del Canavese, che al primo turno aveva visto uscire sconfitto il candidato del M5s Massimo Fresc, nonostante questa zona sia la patria della famiglia Casaleggio, volta così pagina.

“IL VENTO SPIRA DA UN’ALTRA PARTE”

“Purtroppo in questo periodo – ha detto Perinetti – è difficile fare politica per il centrosinistra. Il vento spira da un’altra parte. Usciamo comunque da questa contesa a testa alta, con la convinzione di avere mantenuto il nostro stile”. “Quella di oggi è una data storica – ha affermato il neo sindaco Stefano Sertoli – e dice che adesso cambia qualcosa nel modo di amministrare Ivrea. Diamo un’aria nuova a Ivrea”.

BOSSO (FI) VINCE A ORBASSANO

Confronto tutto interno al centrodestra ad Orbassano, dove la candidata di Forza Italia Cinzia Bosso ha vinto sullo sfidante della Lega Giovanni Falsone. Bosso, moglie del sindaco uscente Eugenio Gambetta, sostenuta da Forza Italia, Udc e quattro liste civiche, ha ottenuto il 58,1% dei voti rispetto al 41,4% del candidato del Carroccio. L’affluenza è stata del 44,17, quindici giorni fa del 58,46%.

MAGGIORANZA MONOCOLORE FORZISTA

La vittoria della candidata di Forza Italia cambia tuttavia i rapporti di forza tra i partiti: la maggioranza Bosso sarà infatti un monocolore di Forza Italia, mentre la Lega, sconfitta, andrà all’opposizione insieme con il Pd e il Movimento 5 Stelle.