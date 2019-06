I titolari chiariscono: "Bruciato il tetto della struttura adiacente che non era agibile da decenni. L'attività è illesa"

In fiamme lo storico albergo Camussot, nelle Valli di Lanzo. Un incendio, sviluppatosi nella serata di ieri, ha distrutto il tetto della struttura in cui soggiornarono anche Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, oltre ad altri personaggi illustri come Giosuè Carducci.

Nella notte i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, sulle cui cause sono in corso indagini. Su Facebook i proprietari del Camussot chiariscono: “L’attività di albergo e ristorante è illesa. E’ bruciato il tetto della struttura adiacente che non era agibile da decenni”.