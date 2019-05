Balog inaugura “CinemAmbiente”. «Per il film ho rischiato la salute»

L’intento è coniugare la conoscenza a un’espressione creativa della stessa, in modo tale da illuminare la molteplicità delle cose non ancora comprese o conosciute». E proprio attraverso l’approccio artistico James Balog, pluripremiato fotografo statunitense ed esploratore del rapporto tra uomo e natura da più di 40 anni, ha indagato e rappresentato le emergenze climatiche e ambientali nel suo “The human element”: il lungometraggio che, questa sera, inaugurerà ufficialmente, al Cinema Massimo di via Verdi, la 22ª edizione de “CinemAmbiente”, il festival torinese dedicato alla promozione del cinema e della cultura ecologica.

Finalità del documentario, presentato in anteprima nazionale, è, infatti, lo svelamento degli effetti dell’antropizzazione sull’ambiente circostante, così snodato e raccontato in un lungo viaggio nelle aree degli Stati Uniti maggiormente colpite dagli stessi: zone in cui l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra hanno, ormai, ceduto all’azione corrosiva dell’uomo e delle sue velleità, soccombendo a inondazioni cicliche, incendi indomabili, malattie respiratorie e territori cavi a causa delle riserve minerarie.

In questo contesto, «ciò che più mi ha impressionato e addolorato – precisa, appunto, Balog – è stato osservare gli incendi: muri di fuoco estesi ed esteticamente affascinanti ma dal calore così intenso da sciogliere quasi la pelle». Un “fascino” che il fotografo descrive al pari delle «vetrate delle chiese, per i colori e i riflessi variegati» e che, tuttavia, «non scatterò mai più, perché fautori di pericolose ricadute sulla salute».

E a essere a rischio, naturalmente, è anche la salute del pianeta, a proposito della quale «non è semplice comprendere a quale stadio ci troviamo, se al limite o in un margine di speranza – continua il fotografo -, anche se è indubbio che stiamo camminando sul filo del rasoio: dobbiamo stare molto attenti e non rinunciare a combattere, anche nei confronti delle generazioni future, restando positivi e continuando ad agire attivamente». Un atteggiamento per merito del quale, inoltre, l’artista sarà celebrato con il Premio alla carriera “Movies save the planet” della nuova edizione del festival e di cui si potranno osservare delle testimonianze istantanee in occasione della mostra “The human element”, la quale inaugurerà oggi pomeriggio, alle 18,30, e resterà visitabile per tutta la durata della rassegna presso la cancellata della Mole Antonelliana.

Arricchiranno, poi, la prima giornata anche: l’apertura del Concorso Documentari Italiani, con la proiezione de “Controcorrente” di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, alle 17 al Cinema Massimo; la mostra “Intrecci ambientali”, al medesimo orario presso il Circolo degli Artisti; e, infine, alle 20,30, ancora al Cinema Massimo, l’annuale “rapporto” sullo stato del pianeta curato appositamente dal meteorologo Luca Mercalli.