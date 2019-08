Balza a bordo di un’auto ferma al semaforo e minaccia l’autista con richieste di soldi. Preso

E' successo in via Bibiana (angolo corso Grosseto) a Torino

Era notte quando si è intrufolato all’interno di un’auto, in quel momento ferma al semaforo in via Bibiana (angolo corso Grosseto) a Torino. L’uomo inizialmente si è mostrato particolarmente insistente nella richiesta esclusiva di un passaggio poi invece, visti i continui rifiuti dell’automobilista, ha iniziato a minacciarlo con continue richieste di denaro.

CERCA DI COLPIRE IL CONDUCENTE

Come se non bastasse, ha colpito con i piedi il cruscotto della macchina ed ha sradicato lo specchietto retrovisore con il quale ha cercato di colpire prima il conducente e poi di danneggiare l’interno dell’auto in vari punti.

SI DENUDA E SCENDE DALL’AUTO

Improvvisamente il balordo, un 30enne brasiliano con precedenti di polizia, ha perso il controllo: si è spogliato e, dopo le continue richieste della vittima, è sceso dal veicolo con addosso solo gli slip.

ARRIVA LA POLIZIA

Proprio in quel momento stavano transitando gli agenti della Squadra Volante che hanno notato la scena e lo hanno fermato. Il brasiliano, già sottoposto ad un obbligo di dimora quotidiano dalle 21 alle 7, è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per danneggiamento.

IL TENTATIVO DEL CONDUCENTE

Nel frattempo il conducente aveva azionato le quattro frecce procedendo a bassissima velocità nel tentativo di richiamare l’attenzione di qualche passante.