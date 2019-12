Una bambina malata di scabbia. Allarme alla scuola elementare

Una bimba di 6 anni ha contratto la scabbia: l’Asl To5 assicura che non ci sono pericoli ma intanto ha avvisato i genitori dei suoi compagni di classe, al primo anno della scuola elementare di via Nostra Signora della Scala. Dovranno verificare che i bimbi non sviluppino gli stessi sintomi, a partire da intensi pruriti.

Il caso è emerso in questi giorni ed è stato confermato dall’azienda sanitaria, che sta seguendo direttamente la situazione attraverso la struttura di Prevenzione delle malattie infettive, diretto dalla dottoressa Anna Maria Scala. L’Asl non fornisce indicazioni su come e dove la bimba abbia contratto la malattia ma assicura che i pericoli di contagio sono limitati, tanto da non imporre interventi negli ambienti scolastici. E la segnalazione alle famiglie ha riguardato solo i compagni di classe della bimba ammalata, non l’intera scuola.

Gli altri alunni vanno tenuti semplicemente sotto controllo, anche perché i primi sintomi si manifestano almeno dopo un mese o un mese e mezzo: se emergessero altri casi, l’Asl potrebbe decidere di visitare tutti i bambini ed eventualmente sottoporli a un trattamento preventivo.

La scabbia è un’infezione da acari che scavano dei “cunicoli” nello strato superiore della pelle, dove vivono e depongono le uova. Così poi cominciano rossori e irritazioni, che sembrano dei piccoli brufoli e causano un prurito intenso.

La malattia si diffonde attraverso il contatto fisico: per questo, in caso di contagio, i medici prescrivono una profilassi che prevede la pulizia ad alta temperatura di abiti, lenzuola, tappeti, copridivani, asciugamani e accappatoi. In questo modo vengono sterilizzati e si evita la diffusione dell’infezione.

Di certo c’è che la scabbia non è una malattia troppo pericolosa: non esistono vaccini preventivi ma si cura facilmente attraverso l’uso di pomate a base di permetrina. Poi basta un po’ di attenzione e una perfetta igiene della pelle.